Habay-La-Neuve accueillait ce samedi les championnats de Belgique de cyclisme, dans les catégories élites sans contrats et espoirs (U 23).

Chez les espoirs, et sous des trombes d'eau incessantes, c'est le coureur de la Lotto-Soudal Sven Van Gucht qui a décroché le titre national, en solo, au terme des 10 tours d'un circuit de 17,5 km, soit 175 km.

Quelques secondes plus tard, le Hennuyer Sébastien Grignard franchissait la ligne d'arrivée à la 3e place, seul également, pour compléter un peu plus le triomphe de la Lotto-Soudal. Il y a peu, Sébastien Grignard avait déjà fini 3e Belge aux championnats d'Europe espoirs, à Alkmaar, aux Pays-Bas en se classant 28e. On se souviendra aussi qu'il avait remporté le titre national chez les juniors.

Plus tôt dans la journée, chez les élites sans contrat d’abord, et sur une parcours déjà détrempé, c’est Jelle Mannaerts quoi s'est paré de la tunique noire jaune rouge. Et ce après avoir bouclé les huit circuits locaux de 17,5 km, soit 140 km, et dont la seule réelle difficulté était la côte de Vlessart, mais avec tout de même des pourcentages grimpant jusqu'à 15 %.