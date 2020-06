Le bourgmestre de Sanremo a fait part de son mécontentement pour une Primavera le 15 août.

Nouvel épisode dans le feuilleton qui concerne l’organisation de Milan-Sanremo.

Initialement prévue le samedi 21 mars, la Primavera a été, à la suite de l’épidémie de coronavirus, reportée d’abord au samedi 8 août. Mais désormais, c’est le Tour de Lombardie qui devrait se courir à cette date et non à la fin octobre comme l’UCI l’avait d'abord envisagé dans son nouveau calendrier.

L’organisateur RCS avait alors proposé le 22 août, mais la fédération internationale maintient cette date pour des championnats nationaux. Elle veut donc replacer Milan-Sanremo au samedi 15 août. Ce qui pose problème tant auprès des organisateurs que des autorités italiennes.

Comme en Belgique, le 15 août est un jour férié en Italie, le Ferragosto, qui plonge ses racines dans l’Antiquité, à l’époque de l’empereur Auguste.

Le bourgmestre de Sanremo a fait savoir son mécontentement, tout en reconnaissant que cette année est particulière.

"Je comprends toutes les raisons qui motivent ce déplacement, mais organiser Milan-Sanremo pendant Ferragosto serait le pire choix", a déclaré Alberto Biancheri à l’agence de presse italienne ANSA. "Mettre la Classicissima le 15 août va priver la course d’un énorme public sur le bord de la route et devant les télévisions. Tout le monde est en vacances à cette date qui met aussi la course en concurrence avec d’autres (NdlR : essentiellement le Dauphiné qui vont privilégier les coureurs qui préparent le Tour lequel débutera deux semaines plus tard). D’un point de vue touristique, Milan-Sanremo le 15 août ne va pas attirer plus de touristes supplémentaires dans notre ville, tout en causant plus de problèmes d’organisation majeurs. La circulation dans la ville et dans la région sera paralysée lors d’une des journées les plus critiques de l’année."

L’UCI doit normalement annoncer ce vendredi les modifications et ajustements apportés au calendrier.