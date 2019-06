Tom PidCock (Wiggins Le Col) a remporté, ce dimanche, la 52e édition de Paris-Roubaix espoirs.

Mais le sacre du prodige britannique de 19 ans a été éclipsé par les conséquences de la chute de Matteo Jorgenson (Chambery CF). Entré en collision avec un autre coureur, l’Américain a expliqué qu’un frein à disque lui avait causé une profonde entaille à la jambe.

"Je ne croyais pas c’était possible avant que cela m’arrive. Quand je me suis levé, j’ai vu le disque arrière de l’autre coureur et ma chaussure complètement trempée de sang. Rien d’autre n’aurait pu couper aussi net à quatre centimètres de profondeur", a twitté Matteo Jorgenson pour illustrer une photo impressionnante de sa jambe, prise depuis l’hôpital de Cambrai.