La formation belge Deceuninck-Quick Step s'est montrée la plus performante lors du Hammer Sprint, deuxième épreuve des Hammer Series de Stavanger, samedi en Norvège.



Au terme de 87,3 kilomètres et des dix sprints proposés afin d'engranger des points, Deceuninck-Quick Step s'est imposé avec 794,3 unités au compteur, soit 56,3 de plus que Sunweb. Lotto Soudal a terminé 8e (356,8).

Le jeune Remco Evenepoel, qui dispute à 19 ans sa première saison chez les pros au sein de la formation de Patrick Lefevere, a glané 215,1 points. Seul le Tchèque Petr Vakoc a fait mieux (222,8 pts).

Vendredi, Jumbo-Visma a remporté le Hammer Climb, première épreuve du weekend dans le sud de la Norvège. C'est d'ailleurs l'équipe néerlandaise, première au classement cumulé, qui partira en tête de la Hamme Chase dimanche. Deceuninck-Quick Step s'élancera en quatrième position à 1:23 de la tête. Lotto Soudal suivra en cinquième lieu à 1:46 de Jumbo-Visma. L'équipe qui franchira la ligne d'arrivée en première position après 48,9 kilomètres de cette course-poursuite remportera le classement final.

La deuxième des trois épreuves des Hammer Series 2019 se tiendra dans le Limbourg néerlandais du 7 au 9 juin.