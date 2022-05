Présent aux côtés de De Gendt au sein du quatuor qui s’est disputé la victoire à Naples, Harm Vanhoucke s’est mis à la planche pour son équipier. "Dans la foulée de l’attaque de Mathieu van der Poel, à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, tout le monde était vraiment à la limite mais nous nous sommes fait violence pour contrer le Néerlandais. C’était le meilleur moment pour tenter quelque chose. Nous avons discuté avec Thomas dans les derniers kilomètres et il m’a dit qu’il se sentait le plus rapide de notre groupe. J’avais totale confiance en lui et je me suis à plat ventre pour ne pas que Girmay et van der Poel, que nous avons aperçu derrière nous dans le dernier virage, puissent rentrer."