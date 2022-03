Depuis le début de la crise sanitaire, un besoin accru de vouloir être plus attentif au respect de l’environnement a poussé bon nombre de citoyens à adopter d’autres habitudes de consommation. Avec la guerre déclarée en Ukraine, la flambée des prix des énergies et l’inflation, le vélo à assistance électrique est d’autant plus plébiscité dans les foyers.

C'est une réalité : les prix des énergies s'envolent. La part relative de l'énergie dans le panier de l'indice des prix à la consommation (IPC) est passée de 84,71 pour mille à 98,75 pour mille en janvier 2022, soit une augmentation de 16,6%, selon les chiffres de Statbel, l'office de statistiques. Le poids du gaz naturel a augmenté de 35%, celui du fioul domestique de 29%, celui de l'électricité de 12% et celui des carburants de 11%. Pour la première fois depuis des années, le prix du pétrole en Europe a dépassé la barre des 2 €/litre. Or, les factures d'énergie représentent une part importante des dépenses d'un ménage. De plus en plus de personnes choisissent de se déplacer à vélo.

Un rapport qualité/prix exceptionnel

Face à l’ampleur du phénomène, ESKUTE propose des vélos à assistance électrique dans un rapport qualité/prix exceptionnel. Que vous soyez sportif ou non, opter pour un vélo électrique ESKUTE vous permet de vous déplacer facilement en ville, d’entretenir votre condition physique, avec des moyennes peu rapides à très rapides, mais aussi de gérer votre effort par rapport à votre potentiel du moment en réglant le niveau d’assistance électrique comme vous le souhaitez. Si vous cherchez un VTT puissant à petit prix, ESKUTE est le fabricant idéal ! Et ce printemps, la gamme de vélos électriques ESKUTE s’enrichit de deux nouveaux modèles, en quatre versions : Polluno , qui désigne la planète Pluton en portugais, et Netuno s'inspire du dieu grec Poséidon. En tant que planètes les plus éloignées de notre système solaire, Neptune et Pluton symbolisent les longues distances que les vélos ESKUTE peuvent parcourir. De plus, Polluno combine les mots « pollution » et « non » qui soulignent la volonté affichée de la marque en faveur de la protection de l'environnement.

Eskute Polluno vélo ville (moteur arrière)

Ce vélo électrique de ville offre plus de confort et de praticité : garde-boue, porte-bagages, position adaptée pour la conduite urbaine. Si vous parcourez 80km à 100km au quotidien, ce modèle est fait pour vous. Vous arriverez à l'heure et sans transpirer et vous ne perdrez pas de temps dans les embouteillages. L'assistance ajoute sa puissance électrique à la vôtre jusqu'à 25km/h. Pour en savoir plus, cliquez ICI .

Eskute Polluno Pro (moteur central)

Ce vélo électrique de tout terrain offre les mêmes caractéristiques que le Eskute Polluno vélo ville mais avec une position adaptée pour une conduite plus sportive. Pour en savoir plus, cliquez ICI.

Eskute Netuno VTT (moteur arrière)

Ce vélo électrique est destiné́ à l'utilisateur régulier ou occasionnel désireux de se maintenir en forme, sur routes et sentiers, dans le cadre de ses loisirs, mais également dans ses trajets quotidiens urbains. Plus d’infos sur, cliquez ICI .

Eskute Netuno Pro ( moteur central)

Ce vélo électrique de tout terrain offre les mêmes caractéristiques que le Eskute Netuno VTT, mais avec une puissance différente. Plus d'infos, cliquez ICI .

Sur tous les modèles : pile Samsung et fourche avant : ZOOM. Les modèles 2022 disposent d'un moteur plus puissant que les modèles 2021. Le 2022 VTT-Netuno Pro en particulier, avec le BAFANG M410,qui permet une autonomie de ±130km. Bénéficiez d'une réduction exclusive de 50 euros jusqu’au 10 avril 2022 . Expédition gratuite et rapide.