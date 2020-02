Certains cadors ont décidé de zapper le week-end d’ouverture. Alors que Wout Van Aert vient de changer d’avis.

Il est possible de briller sur les grandes classiques flandriennes tout en faisant l’impasse sur le week-end d’ouverture. Fabian Cancellara, par exemple, a très peu goûté aux joies du Circuit Het Nieuwsblad, qui s’appelait encore Het Volk à ses débuts, et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Ce qui n’a pas empêché Spartacus de remporter trois fois le Tour des Flandres et trois fois Paris-Roubaix, lors de saisons où il avait attendu fin mars avant de tâter du pavé.