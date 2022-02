Il y avait énormément d’émotion à l’arrivée du Circuit Het Nieuwsblad dames, ce samedi, dans les rues de Ninove. Avec notamment les larmes de Demi Vollering, devancée dans un sprint à deux par la vétérante Annemiek Van Vleuten. La jeune Néerlandaise était déçue de ne pas avoir pu conclure le boulot de son armada SD Worx.

“Mais je voulais surtout gagner pour Amy Pieters”, a-t-elle lâché, en pleurs. Sa coéquipière se bat toujours pour la vie après avoir subi une grave chute en décembre, avec des lésions cérébrales.

“Nous pensons toutes à elle, j’y pense tous les jours”, témoigne la lauréate Annemiek Van Vleuten, qui s’est imposée dans un sprint impressionnant de puissance face à Vollering, supposée plus rapide. “Après une course aussi dure, je voulais lancer le sprint de loin”, explique celle qui a décroché sa deuxième victoire au Circuit Het Nieuwsblad en trois ans. “Quand je l’ai sentie remonter à ma hauteur, je me suis dit que c’était terminé. Mais elle s’est rassise et j’ai su m’imposer.”

Grâce à une offensive sur le Mur de Grammont, constituant le groupe des favorites dans lequel la championne de Belgique avait su revenir, avant de porter l’estocade dans le Bosberg.