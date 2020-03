Pour sa première sur route depuis le Tour, Wout Van Aert a fait forte impression.

Pour sa rentrée sur route, le champion de Belgique du chrono a fait forte impression. Même s’il avait disputé sept cyclo-cross ces dernières semaines, Wout Van Aert n’avait plus couru sur route depuis sa terrible chute durant le Tour de France. Le Campinois n’aurait même pas dû disputer le Nieuwsblad qu’il a ajouté à son programme in extremis en raison des menaces qui planent sur les épreuves italiennes. Or, Wout Van Aert s’est montré plus qu’à son avantage.

Si le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix avaient lieu ce dimanche, il en serait automatiquement un des grands favoris. Personne ne peut encore en douter, le coureur de Jumbo-Visma est bel et bien de retour et il va jouer un grand rôle dans les semaines et mois à venir.

"Je n’avais pas d’attentes, mais tout s’est positivement déroulé", reconnaissait le triple champion du monde de cyclo-cross. "Je me sentais vraiment bien durant la course, c’est prometteur pour la suite."

Outre le Belge, c’est toute son équipe qui a joué un rôle important durant la course.

"Nous avons toujours été en bonne position, présents dans tous les bons coups, on a roulé une bonne course, mais le résultat n’est pas satifaisant", continuait Van Aert. "Jusqu’à ce que Mike (Teunissen) lâche devant, au Mur de Grammont. Cela arrive, on ne peut pas le prévoir, c’est le cyclisme. C’est facile à regretter cela après la course. D’autres équipes se sont trompées et ont misé sur le mauvais cheval. Ensuite, il était trop tard pour réagir, les plus forts étaient devant."

À deux reprises, d’abord avec Sep Vanmarcke puis sur le Berendries avec Tiesj Benoot, Wout Van Aert lui-même secoua pourtant le cocotier en tentant de fausser compagnie à ce qu’il restait du peloton.

"On n’a pas eu beaucoup d’aide des autres", regrettait l’Anversois. "Pascal Eenkhoorn, qui était entre les deux groupes, a fait ce qu’il a pu pour m’aider à revenir, avant cela Maarten Wynants et les autres avaient bien roulés. Malheureusement, nous avions perdu Amund Jansen sur chute."

Habitué à courir en hiver, Van Aert ne s’est pas plaint des conditions.