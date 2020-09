Le règne de la jeunesse se poursuit. Les gamins du vélo ont pris le pouvoir et ne veulent plus s’en passer. Dans ce cyclisme décomplexé, cette Flèche wallonne a été à l’image de la tendance de cette saison 2020 si particulière. Avec la magnifique chevauchée du néopro Mauri Vansevenant, repris au pied du Mur de Huy. Dans lequel Marc Hirschi a surgi. En force et sans contestation. Avec un effort maîtrisé, accélérant avec justesse dans la dernière ligne droite.

"J’étais assez nerveux au pied de la montée finale de cette course, commente le médaillé de bronze du dernier championnat du monde. J’étais à l’avant, mais je ne savais pas comment les jambes allaient répondre dans le moment de vérité, dans cette montée si… douloureuse. Je me répétais de rester dans les roues, de ne pas aller en tête trop tôt."

Et c’est ce qu’il a fait. Appuyant plus fort sur les pédales pour remonter dans la roue de Richie Porte, qui a pris les devants après les fameux virages serrés et pentus. "Et puis j’ai vu Michaël Woods tenter de partir, faire le forcing et je me suis dit que c’était le moment, ajoute encore le jeune coureur suisse de 22 ans. J’ai tout donné, avant d’avoir encore les ressources pour poursuivre mon effort et m’imposer. Cela a peut-être pu paraître facile, mais je peux vous dire que ce n’était pas le cas ! Mais cela reste plus facile quand les jambes tournent bien. Et c’était le cas pour cette Flèche wallonne. Je savais que cette montée du Mur de Huy pouvait me convenir. Mais avec le programme chargé que nous avons eu ces dernières semaines, avec l’enchaînement du Tour de France, d’un très dur championnat du monde avant d’enchaîner directement avec les classiques, tu ne sais pas comment ton corps va répondre, physiquement. Tu ne sais pas si tu vas perdre ta condition après avoir été au sommet. Et cela peut aller très vite dans ce sens…"