Les Championnats de Belgique du contre-la-montre des élites, dames et messieurs, avec ou sans contrat, ont lieu ce jeudi 23 juin à Gavere, en Flandre orientale.

Couru pour la première fois en 1997, avec le succès du Liégeois Marc Streel, le championnat de Belgique des pros avait alors été attribué à l’issue du GP Eddy Merckx remporté par Abraham Olano. Streel s’était classé 4e et premier Belge.

Le record de victoires sur ce rendez-vous est de trois succès, par Marc Wauters et Kristof Vandewalle. Victor Campenaerts, Yves Lampaert, lauréat l’an dernier, Wout Van Aert, absent en 2021, peuvent les rejoindre cette année.

A signaler que deux coureurs ont réussi le doublé course en ligne et contre-la-montre la même année : Stijn Devolder en 2010 et Philippe Gilbert, l’année suivante.

L’ordre des départs ce jeudi

Trois catégories sont en lice ce jeudi. Avec les élites 2 (soit les coureurs sans contrat plus âgés que 23 ans), qui démarre à 10 h pour 23,1 kilomètres, avec notamment l’ancien pro David Boucher. Il y aura ensuite les dames élites pour 23,1 kilomètres (la favorite Lotte Kopecky s’élancera à 12 h 33) et enfin les hommes élites dès 13 h 04 pour 34,8 kilomètres.

<<< A lire: Sven Vanthourenhout préface le National du chrono >>>





Les engagés ches les hommes

13h04: Julian Mertens

13h06: Kobe Vanoverschelde

13h08: Sébastien Grignard

13h10: Dries Devenyns

13h51: Torsten Demeyere

13h53: Milan Fretin

13h55: Jenno Berckmoes

13h57: Jan Bakelants

13h59: Florian Vermeersch

14h34: Ruben Apers

14h36: Gianni Marchand

14h38: Ilan Van Wilder

14h40: Robbe Ghys

14h42: Frederik Frison

14h44: Cian Uijtdebroeks

14h46: Laurens De Plus

15h21: Aimé De Gendt

15h23: Xandro Meurisse

15h25: Thomas De Gendt

15h27: Rune Herregodts

15h29: Remco Evenepoel

15h31: Victor Campenaerts

15h33: Yves Lampaert.

Le palmarès du Championnat de Belgique du contre-la-montre

2002 : Marc Wauters

: Marc Wauters 2003 : Marc Wauters

: Marc Wauters 2004 : Bert Roesems

: Bert Roesems 2005 : Marc Wauters

: Marc Wauters 2006 : Leif Hoste

: Leif Hoste 2007 : Leif Hoste

: Leif Hoste 2008 : Stijn Devolder

: Stijn Devolder 2009 : Maxime Monfort

: Maxime Monfort 2010 : Stijn Devolder

: Stijn Devolder 2011 : Philippe Gilbert

: Philippe Gilbert 2012 : Kristof Vandewalle

: Kristof Vandewalle 2013 : Kristof Vandewalle

: Kristof Vandewalle 2014 : Kristof Vandewalle

: Kristof Vandewalle 2015 : Jurgen Van den Broeck

: Jurgen Van den Broeck 2016 : Victor Campenaerts

: Victor Campenaerts 2017 : Yves Lampaert

: Yves Lampaert 2018 : Victor Campenaerts

: Victor Campenaerts 2019 : Wout Van Aert

: Wout Van Aert 2020 : Wout Van Aert

: Wout Van Aert 2021: Yves Lampaert

Les résultats de l'édition 2021 (Ingelmunster, 16 juin)

1. Yves Lampaert (Deceuninck – Quick Step) les 37,6 km en 44 : 48 (Moy. : 50,357 km/h) ; 2. Remco Evenepoel à 0:20 ; 3.Victor Campenaerts 0:41 ; 4.Ilan Van Wilder 1:01 ; 5. Florian Vermeersch 1:06 ; 6.Nathan Van Hooydonck 1:13 ; 7.Frederik Frison 1:17 ; 8. Brent van Moer 1:55 ; 9.Stan Dewulf 2:05 ; 10.Gilles De Wilde 2:13 ; 11.Jimmy Janssens 2:18 ; 12.Senne Leysen 2:34 ; 13.Jasper De Plus 2:35 ; 14.Steff Cras 2:37 ; 15.Sébastien Grignard 2:40.

23 partants et classés.

Kopecky pour un 4e titre d’affilée

Chez les dames, Lotte Kopecky sera à nouveau la favorite de cette édition 2022. Elle a remporté les trois dernières éditions du contre-la-monte individuel.