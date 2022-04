C’est la beauté du sport. Et surtout, de Paris-Roubaix. Arrivé complètement rincé et hors-délai l’année dernière lors d’une course de légende, Dylan Van Baarle (29 ans), a remporté, ce dimanche, le Paris-Roubaix le plus rapide de l’histoire (45,79km/h de moyenne).



(...)