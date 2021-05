La huitième étape du 104e Tour d’Italie se déroule, ce samedi, entre Foggia et Guardia Sanframondi. Le tracé de 170 kilomètres, qui compte quatre ascensions dont deux répertoriées, se conclut par une courte montée finale de 3,5 kilomètres à 6,7 %.

Avec ce profil très vallonné, le maillot rose pourrait changer d’épaules à Guardia Sanframondi, même si Attila Valter, leader depuis la sixième étape, vendra chèrement sa peau. Le Hongrois de 22 ans se débrouille très bien lorsque la pente s’élève comme en témoignent ses performances à Sestola et Ascoli Picena. En cas de faiblesse du coureur Groupama-FDJ, deux coureurs semblent tenir la corde pour lui ravir le leadership : Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) et Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), deuxième et troisième du classement général à onze et seize secondes.

Les autres favoris, Aleksandr Vlasov (Astana), Simon Yates (BikeExchange), Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Hugh Carthy (EF), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Romain Bardet (DSM) et Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) tenteront, au minimum, de ne pas concéder de temps dans l’ascension finale.

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h15.