La Course des Deux Mers s’élance ce lundi, avec Froome, Thomas, Nibali ou Teuns.

Tirenno-Adriatico, comme le Giro, aurait dû rimer avec Remco. Evenepoel, qui dominait toutes les courses auxquelles il participait cette année, était en effet prévu sur la Course des Deux Mers , qui débute ce lundi. Pour peaufiner sa préparation en vue du Tour d’Italie. Et, bien évidemment, pour gagner une nouvelle course par étapes qui semblait taillée pour lui. Avec plusieurs étapes difficiles. Et un contre-la-montre final.

