Les organisateurs de l'épreuve, prévue du 28 mai au 2 juin, ont annoncé jeudi que celle-ci n'aurait pas lieu l'année prochaine, pour raisons financières.

"L'édition 2020 est malheureusement annulée en raison d'un manque de ressources financières. Tous nos efforts sont maintenant consacrés à la recherche de nouveaux partenaires et de soutien public pour pouvoir organiser le Tour de Norvège en 2021", écrivent les organisateurs sur le site internet de la course. Le Tour de Norvège (2.HC) est organisé depuis 1983. Cette année, le Norvégien Alexander Kristoff l'avait emporté devant ses compatriotes Kristoffer Halvorsen et Edvald Boasson Hagen.