Johan Museeuw a tout connu sur les pavés de Paris-Roubaix: les drames, les succès, les déceptions et le bonheur. Il y a 20 ans, le 14 avril 2002, le Lion rugissait une troisième et dernière fois sur le Vélodrome nordiste…

Johan Museeuw a remporté 6 Monuments, équitablement répartis entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, gagnés trois fois chacun. Il a tout connu sur les pavés de nord de la France. Du triplé de la Mapei sur le Vélodrome de Roubaix en 1996 à sa dernière victoire en 2002, le Lion des Flandres a marqué l’histoire de la reine des classiques….

1996

Longtemps, au contraire du Ronde qu'il gagna une première fois en 1993, Paris-Roubaix s'est refusé à Museeuw. En 1994, battu à la photo finish une semaine plus tôt par Bugno au Tour des Flandres, il voulait prendre sa revanche. Mais, en se lançant à la poursuite d’Andreï Tchmil, il commit l'erreur de vouloir revenir trop vite sur son ancien équipier, et sous une météo dantesque, il s’épuisa, et termina au final 13e, à près de 4:30 du Belgo-Ukrainien… L'année suivante, c'est le jeu d’équipe de la Mapei au profit de son équipier Franco Ballerini qui piégea Museeuw, prisonnier de la tactique. Il dut contrôler le groupe des poursuivants, et termina 3e, battu par Tchmil dans le sprint pour la 2e place...

