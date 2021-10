L’Enfer du Nord, la sueur après des heures d’efforts incessants, la poussière collée au visage et visible sous forme de nuages lors de la traversée des secteurs pavés. Paris-Roubaix est un mythe. Cet événement qui décrit l’essence même du dépassement de soi, de la lutte contre le destin et les circonstances de course, a une place à part dans le cœur des coureurs. Quand on a l’appétit d’un champion, il est impossible de ne pas rêver de l’épreuve nordiste.