Il y a dix ans, le 26 mai 2012, Thomas De Gendt réalisait l'un des plus grands exploits du cyclisme belge au 21e siècle en s'imposant au sommet du mythique Stelvio. Le lendemain, le Belge montait sur le podium final de la course au maillot rose. Retour sur cet exploit, jamais égalé depuis lors par un coureur belge.

26 mai 2012 peu avant 17h : le Belge Thomas De Gendt s'isole en tête de l'étape reine du Tour d'Italie. À 25 ans, le coureur de l'équipe Vacansoleil-DCM compte plus de 5'30" d'avance sur les autres favoris dans les pentes du mythique Stelvio et effleure le maillot rose du bout des doigts à la veille de l'arrivée à Milan. De Gendt est sur le point de réaliser l'un des plus grands exploits du cyclisme belge de l'ère moderne. Un exploit singulier pour deux raisons : tout d'abord parce qu'il est le seul Belge à être monté sur le podium d'un grand tour au 21e siècle (Jurgen Van den Broeck a décroché la troisième place sur le Tour de France grâce aux déclassements d'Alberto Contador et, des années plus tard, de Denis Menchov). Mais aussi parce que ce podium était totalement inattendu. Retour sur ce fameux Tour d'Italie 2012 et la folle échappée d'un coureur si atypique.