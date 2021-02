C’était il y a un an. Quand ce satané coronavirus n’avait pas encore bouleversé nos vies, nos habitudes. Il était déjà présent dans les conversations, mais restait une menace encore lointaine.

Le début de la saison cycliste battait alors son plein, les courses s’enchaînaient sur tous les fronts et la tension et l’excitation montaient comme chaque année au fil des jours, à l’approche du week-end d’ouverture en Belgique et des premières classiques flandriennes, avec le traditionnel Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxeles-Kuurne...