Pointé en septième position au temps intermédiaire, le Brabançon flamand, 21 ans, a signé le 5e temps sur les 16,4 km à treize secondes du vainqueur Alexey Lutsenko mais devant des noms familiers comme Richie Porte, Geraint Thomas et Chris Froome. "J'avais un bon pressentiment", a déclaré Van Wilder. "C'était un beau parcours, avec des montées et des descentes, ce qui a rendu difficile le fait de conserver le même rythme. J'ai roulé à fond dans les montées, et dans les descentes, j'ai essayé de récupérer un peu tout en essayant d'être aussi aérodynamique que possible. Une cinquième place, c'est bien. Je suis heureux du sentiment que j'ai eu."

Van Wilder, un rival régional et générationnel de Remco Evenepoel, s'était fixé le Critérium du Dauphiné comme objectif principal du début de saison. Il vise un bon classement final et il est bien parti avec une sixième place au général et le maillot blanc du meilleur jeune.