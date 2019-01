Une photo prise vendredi dernier après un entraînement avec ses équipiers en est la cause. On y voit Iljo Keisse adopter une position suggérant un acte sexuel, derrière une serveuse.

"La direction de la course a pris la décision d'exclure Iljo Keisse pour son comportement portant atteinte à la réputation et à l'honneur de la course, de l'UCI et du cyclisme en général", a expliqué l'organisation dans un communiqué.

Mardi, le coureur avait exprimé ses regrets: "Dans un moment stupide, j'ai fait un mouvement stupide et je le regrette profondément".