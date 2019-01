Une photo prise vendredi dernier après un entraînement avec ses équipiers en est la cause. On y voit Iljo Keisse adopter une position suggérant un acte sexuel, derrière une serveuse.

"La direction de la course a pris la décision d'exclure Iljo Keisse pour son comportement portant atteinte à la réputation et à l'honneur de la course, de l'UCI et du cyclisme en général", a expliqué l'organisation dans un communiqué.

Mardi, le coureur avait exprimé ses regrets: "Dans un moment stupide, j'ai fait un mouvement stupide et je le regrette profondément".

Une amende de 70 euros

Le coureur belge de 36 ans s'est vu infliger une amende de 3.000 pesos argentins (environ 70 euros) pour offense à connotation sexuelle contre la serveuse.

Un tribunal local a condamné le coureur à une peine d'amende pour "outrage à la morale publique". Le président du tribunal, Enrique Mattar, a dit à l'égard du coureur de l'équipe Deceuninck-QUick Step que "cette personne a reconnu avoir eu un comportement irrespectueux et a été sanctionnée".

En Argentine, une attitude comme celle de Iljo Keisse est considérée comme un abus sexuel. Le juge Mattar a admis que l'amende était "faible" mais a déclaré qu'elle respectait la loi.