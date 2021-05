Si vous trouvez Remco Evenepoel au cœur du peloton, Iljo Keisse n’est sûrement pas très loin. C’est que l’Anversois de 38 ans protège le prodige brabançon comme on surveille le lait sur le feu. Comme il partage aussi sa chambre sur chaque course depuis que le Brabançon l’a rejoint chez Deceuninck-Quick Step, son avis compte. Et il en parle avec affection et un brin d’humour.

Iljo, quel est votre rôle exact au sein de l’équipe ?

"Je suis un peu le capitaine de route. Pendant la course, mais aussi après. J’essaye de faire en sorte que l’on rencontre le moins de problèmes possible. Sur la route, je veille à ce que les gars restent en bonne position. L’an passé, j’étais mis à forte contribution par les sprinters, mais on n’en a pas cette fois-ci. Si l’équipe marche bien, c’est que je fais bien mon boulot. Ma satisfaction passe par là. Je ne m’en plains pas. J’y trouve mon compte. Comme l’an passé, je protège Joao (Almeida). Et puis, il y a Remco..."

Qui compte sur vous.

"Il se débrouille très bien tout seul (il rit). C’est vrai que je suis là pour l’aider. Je fais attention à lui tout en évitant d’être tout le temps sur son dos. Je cherche à le calmer quand c’est nécessaire ou à trouver les mots justes pour qu’il relève la tête quand ça va moins bien. Trois semaines, c’est long. On traverse pas mal de choses, on vit des émotions parfois très contrastées. Il est important de pouvoir garder la tête froide et de gaspiller le moins d’énergie possible. La tâche qui m’incombe est difficile mais je l’adore."