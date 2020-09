Avec le retrait de la ville suisse de Martigny suite au regain de la crise sanitaire dans le pays, on a craint que les Mondiaux de cyclisme n'auraient pas lieu en 2020. Mais l'UCI a cherché d'autres villes et régions susceptibles d'accueillir les championnats du monde cette année.

Et l'Union Cycliste internationale a décidé d'accorder l'organisation des Mondiaux à Imola en Emilie-Romagne "sur un parcours très exigeant".

Par contre, seules les épreuves élites masculines et féminines seront organisées. Les épreuves espoirs et juniors sont annulées en 2020. Pour les hommes, la distance de la course en ligne sera de 259,2 kilomètres, soit 9 tours d'un circuit de 28,8 kilomètres. Dans ce circuit, deux côtes sont recensées. "Ces caractéristiques permettront de proposer aux coureurs un profil comparable à celui d’Aigle-Martigny (Suisse) qui favorisera les puncheurs et les grimpeurs, et devrait donner lieu à des courses très animées", peut-on lire dans le communiqué de l'UCI.





Le programme :

- Jeudi 24 septembre : contre-la-montre individuel des Femmes Elite

- Vendredi 25 septembre : contre-la-montre individuel des Hommes Elite

- Samedi 26 septembre : course en ligne des Femmes Elite

- Dimanche 27 septembre : course en ligne des Hommes Elite.