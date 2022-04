Tout spectateur neutre qui a passé son dimanche le long des routes de l’Enfer du Nord ou devant sa télévision peut dire merci à Ineos Grenadiers. C’est grâce à la formation britannique si Paris-Roubaix a été si animé. En lançant la bagarre à plus de 200 kilomètres de l’arrivée, les hommes de Dave Brailsford ont totalement débridé la course. La confiance accumulée lors des récentes victoires de Michal Kwiatkowski à l’Amstel Gold Race et de Magnus Sheffield à la Flèche Brabançonne n’y est évidemment pas étrangère. "Par le passé, il nous a peut-être manqué cette confiance", reconnaissait le vainqueur Dylan van Baarle (29 ans) à l’arrivée. "On savait qu’on avait les jambes pour faire quelque chose."



(...)