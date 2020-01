Chris Froome a indiqué, ce mercredi, qu’il serait au départ du Tour des Émirats arabes unis (23 au 29 février). Cette épreuve WorldTour devrait donc constituer une nouvelle étape dans la longue revalidation du quadruple vainqueur du Tour de France, gravement blessé le 12 juin dernier. "Je suis vraiment excité à l’idée de disputer cette course. Je viens de terminer un bon bloc d’entraînement aux Canaries et j’ai hâte de passer à la prochaine étape de ma récupération et de retrouver toute ma force", a confié le champion britannique dans un communiqué.

