L'équipe sera emmenée par le Sud-Africain Louis Meintjes, 8e du Tour en 2016 et 2017 et comptera deux Belges en ses rangs, Loïc Vliegen et Jan Bakelants. Le Liégeois Loïc Vliegen découvrira la Grande Boucle à 27 ans, tandis que Jan Bakelants, 35 ans, s'apprête à disputer son 14e grand tour et son 6e Tour de France, lui qui avait enlevé une étape et porté le maillot jaune lors du Tour 2013.

Intermarché-Wanty-Gobert comptera sur l'Allemand Jonas Koch et le Néerlandais Danny van Poppel pour les sprints, ce dernier pouvant compter sur son frère Boy van Poppel.

Le grimpeur Georg Zimmermann et l'Italien Lorenzo Rota seront quant à eux pour la première fois au départ du Tour.

"À l'image de notre Giro bien réussi, nous voulons nous montrer à notre avantage sur un maximum d'étapes: dans les échappées, au sprint mais aussi en montagne autour de Louis Meintjes", déclare Jean-François Bourlart, le patron d'Intermarché-Wanty-Gobert. "En ce sens, notre sélection est bien balancée pour atteindre nos deux grands objectifs: remporter une étape et placer Louis aussi haut que possible au classement général final à Paris, car il ne faut pas oublier qu'il a intégré deux fois le top 8 final."