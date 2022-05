En gagnant sur le Giro et la Vuelta 2021, l'équipe de Jean-François Bourlart avait déjà franchi un cap. Mais alors qu'on approche de la mi-saison, le bilan de la formation belge est déjà meilleur que celui de l'année dernière.



Car au delà des chiffres (l'équipe totalise neuf victoires, comme sur l'ensemble de la saison dernière), il y a la qualité des victoires et la manière dont elles sont conquises. Certes, Taaramae avait porté le maillot rouge de la Vuelta pendant 48 heures après une victoire de prestige au Picon Blanco. Certes, Van der Hoorn avait levé les bras sur le Giro et plus tard dans la saison sur le Tour du Benelux. Mais ces trois performances, dont il n'est certainement pas question de diminuer la valeur, étaient le fruit de longues échappées.



