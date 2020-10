Si la course féminine est restée jusqu’à son terme un véritable thriller, avec un premier succès cette saison pour Annemarie Worst, victorieuse de ses compatriotes Lucinda Brand et Yara Kastelijn au sommet du Koppenberg où la championne du monde Ceylin del Carmen Alvarado n’a terminé que 7e, chez les messieurs, le suspense aura duré moins d’une moitié de course.