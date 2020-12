Roi des victoires cette saison dans les labourés, avec six succès, dont le championnat d’Europe, Eli Iserbyt n’a plus gagné depuis le 6 décembre. Et depuis le retour dans les cyclocross de Wout Van Aert et de Mathieu van der Poel. Samedi, il a longtemps craint ne plus être en mesure de s’imposer cette saison. Couché au sol et sentant une vive douleur ("comme je n’avais jamais ressenti") au coude après avoir été victime d’une lourde chute sur le parcours d’Heusden-Zolder, il a eu peur de s’être fracturé le coude, ce qui aurait été synonyme de fin de saison.

Mais des radios à l’hôpital n’ont pas révélé de fracture. Il souffre sans doute d’une déchirure musculaire. Il en saura plus jeudi sur son état physique. Et sur sa date de retour à la compétition. "J’espère être présent à Baal, au Grand Prix Sven Nys, le 1er janvier", a déclaré celui qui était logiquement forfait pour la manche de la Coupe du monde de Dendermonde, ce dimanche. "Je risque de souffrir, mais j’ai un classement à défendre…"

Celui du Trophée X2O, pour lequel il compte deux minutes et trente-deux secondes d’avance sur Lars van der Haar et trois minutes et quatre secondes d’avance sur Toon Aerts. Avec sa chute de samedi et son abandon à Heusden-Zolder, il a perdu la première place au classement général du Superprestige, qui revient désormais à Toon Aerts, alors qu’il ne reste qu’une seule manche, celle de Middelkerke.