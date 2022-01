Lundi dernier, le cycliste colombien Egan Bernal était victime d'un lourd accident lors d'un entraînement dans la commune de Gachancipà, près de Bogota. Ayant percuté de plein fouet un bus en stationnement, le coureur d'Ineos souffre de plusieurs fractures aux jambes et aux côtes, ainsi que d'un poumon perforé.

Après deux opérations, l'état de santé de la star colombienne s'est stabilisé et les nouvelles sont désormais quelque peu rassurantes.



Ce vendredi, le principal intéressé s'est enfin exprimé sur ce terrible accident. Dans un message poignant publié sur Twitter, le coureur avoue avoir craint pour sa vie.

"Après avoir eu 95% de chances de devenir paraplégique et avoir failli perdre ma vie en faisant ce que j’aime le plus, aujourd’hui, je veux remercier Dieu, la clinique de l’Université de la Sabana, tous ses spécialistes pour avoir fait l’impossible, ma famille, ma copine et vous tous pour vos pensées", a déclaré Bernal.



"Je me trouve toujours aux soins intensifs en attente d’autres interventions chirurgicales, mais en faisant confiance à Dieu, tout ira bien", a-t-il encore assuré.

Le message, "liké" près de 45.000 fois à l'heure d'écrire ces lignes, a rassuré ses fans qui ont connu une véritable frayeur la semaine dernière.