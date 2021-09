Ces dernières années, on a beaucoup parlé de Jan Ullrich, vainqueur du Tour de France 1997, pour ses addictions diverses et ses démêlés avec la justice. Notamment arrêté pour intrusion et menace aux Baléares, en 2018, l'Allemand avait ensuite agressé une escort-girl lors de son retour au pays. Admis dans un hôpital psychiatrique, Ullrich a ensuite suivi une thérapie qui semble avoir porté ses fruits.Invité dans le podcast "The Move" de Lance Armstrong, celui qui avait également remporté la Vuelta 1999 et la course olympique à Sydney est revenu sur les démons qui l'habitaient:, explique-t-il en référence à l'overdose qui a tué l'Italien en 2004. Avant de s'adresser à Armstrong:Ces derniers jours, Lance Armstrong s'est affiché à plusieurs reprises avec son ancien rival sur les réseaux sociaux. Notamment avec ce message: