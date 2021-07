Avec son look de bûcheron, Quinn Simmons a frappé un grand coup sur ce Tour de Wallonie, en faisant coup double sur ce qui était devenu l’étape reine. Le barbu américain a martelé le peloton à plusieurs reprises dans les montées de la province de Luxembourg. Avant de trouver l’ouverture à 4 kilomètres de l’arrivée en compagnie de Stan Dewulf et de battre le Belge dans un sprint à deux. Cent mètres après la ligne, il s’est jeté dans les bras de son soigneur, avant de s’asseoir par terre, de reprendre son souffle et de savourer.

"C’est ma première victoire pro, donc elle a beaucoup d’importance pour moi", souffle le coureur de Trek-Segafredo, dont le bonheur était très communicatif. "Vous savez, j’avais quasiment oublié cette joie de la victoire, cette sensation que vous procure un succès. Ma dernière victoire, c’était chez les juniors, quasiment il y a deux ans, quand j’avais gagné le championnat du monde, au Yorkshire. C’est donc très spécial."