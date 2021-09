G. Co.

Troisième du classement général, tout s’est écroulé pour Miguel Angel lors d’une 20e étape complètement folle. Le coureur de Movistar a tout perdu et a abandonné par frustration après avoir été piégé à 60 kilomètres de l’arrivée. Loin des caméras, le Colombien s’est arrêté sur le bord de la route voulant abandonner. Son équipier Imanol Erviti et son directeur sportif Patxi Vila ont tenté de le convaincre de continuer, en vain.

Quelques heures plus tard, dans la soirée de samedi, Lopez s’est excusé dans un communiqué publié par Movistar : "Je voulais dire aux supporters, aux sponsors et aux organisateurs de la Vuelta que je suis désolé pour ce qui s'est passé", a-t-il expliqué, regrettant de ne pas avoir terminé l’étape et d’avoir réagi de manière trop impulsive sous le coup de la colère.

Mais derrière ce communiqué de façade, tout ne serait pas aplani entre Lopez et son équipe. Selon les médias colombiens, Lopez aurait reçu l’ordre de ne pas chasser derrière le groupe des favoris, ce qui expliquerait sa frustration. Pour son beau-père, l’ancien coureur Rafa Acevedo, "l’équipe Movistar voulait favoriser Mas et avait peur que Lopez ne lui prenne la 2e place au général, car il constituait une menace avant le dernier chrono où tout était encore possible", explique-t-il. Sur les réseaux sociaux, la compagne du coureur a également commenté l’affaire : "Malgré la publication d’un communiqué, j’espère qu’un jour la vérité sortira."

Des allégations qui n’ont pas été commentées par l’équipe espagnole, mais le conflit entre les deux parties semble encore loin d’être terminé.