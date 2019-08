Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et du Critérium du Dauphiné, en fin de contrat, était logiquement la cible des convoitises des meilleures formations du monde.

Jakob Fuglsang avait un temps été annoncé dans les bagages de Bjarne Riis, au cas où l’ancien champion danois prendrait la tête de Deceuninck - Quick-Step.

Plus récemment, le coureur de 34 ans était donné partant pour Movistar. Coureur chez Astana depuis 2013, le grimpeur danois a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2021. "Comme tout le monde a pu le constater cette année, j’ai vraiment trouvé ma place et je disposais d’un excellent soutien autour de moi, des coureurs aux cadres et aux directeurs sportifs", a expliqué Jakob Fuglsang dans un communiqué de son équipe. "Il a passé une excellente saison jusqu’à présent, mais les dernières années nous ont également montré qu’il était toujours en âge de faire plus dans le cyclisme", a quant à lui déclaré Alexandre Vinokourov, manager général de la formation kazakhe.