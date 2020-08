C'est ce qu'annoncent nos confrères de la RTBF: Jakobsen sera rapatrié ce mercredi à bord d'un bol médicalisé. Le sprinter de la Deceuninck-Quick Step sera pris en charge dans un hôpital universitaire et pourra y envisager les dernières interventions chirurgicales nécessaires ainsi que sa revalidation.



Pour rappel, le champion des Pays-Bas n'a gardé aucune séquelle cérébrale de cet accident très impressionnant, à plus de 80 km/h. "Il y a une semaine, on pensait qu’il allait mourir. Le voir rentrer aux Pays-Bas, plus près de sa famille est déjà une nouvelle fantastique" a notamment expliqué Patrick Lefevere à la RTBF.



Il est encore difficile d'évaluer le temps dont aura besoin Jakobsen pour se rétablir, avant d'espérer remonter sur un vélo. Mais il est déjà clair qu'un retour à la compétition ne sera pas pour cette année.