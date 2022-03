Jakobsen a réglé Van Aert au sprint au bout d’une 2e étape marquée par les bordures.

C’est absolument inévitable : il y aura des bordures aujourd’hui." Livrée lundi matin au départ d’Auffargis par Wout Van Aert en personne, la petite phrase relevait bien plus de l’implacable constat que de l’hypothétique prémonition. Avec une deuxième étape tracée en majeure partie en direction du sud et un vent d’est qui soufflait par moments au-dessus des 40 km/h sur les plaines très exposées des Yvelines et de l’Essonne, il ne fallait effectivement pas être le descendant de Nostradamus pour pouvoir prédire un scénario attendu de tous.