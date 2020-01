G. Co.

Le Belge était sans équipe depuis la fin de son contrat avec Sunweb.

Alors qu'il songeait de plus en plus à une fin de carrière en mode mineure depuis sa non-prolongation chez Sunweb en fin de saison dernière, Jan Bakelants a reçu un chouette cadeau en ce début d'année : la formation Circus-Wanty Gobert lui a offert un contrat pour une saison.

Le vainqueur d'étape sur les routes du Tour en 2013 veut retrouver goût au vélo après quelques mois difficiles depuis sa blessure au Tour de Lombardie en 2017: " Circus-Wanty Gobert-Tormans est l’équipe idéale pour moi. Je vais pouvoir me retrouver dans cette équipe à l’esprit offensif. Le calendrier proposé, avec un programme World Tour bien fourni, m’a séduit dans cette Pro Team belge. Je suis impatient de pouvoir partager mon expérience avec mes équipiers, dès le stage de la semaine prochaine. Je veux ensuite me montrer sur le Tour de Catalogne puis les classiques wallonnes. Je suis très motivé de faire mes débuts sous les couleurs de Circus-Wanty Gobert et de contribuer au succès collectif !", a-t-il commenté sur le site de sa nouvelle équipe.

Pour Jean-François Bourlart, le manager de la formation wallonne, voir un coureur du calibre de Bakelants sans équipe était impensable. C'est pourquoi, il a décidé de lui offrir ce contrat : "Il est revenu à un excellent niveau malgré plusieurs graves chutes. Chez Circus-Wanty Gobert, il disposera d’un calendrier à la mesure de ses qualités. Il sera un pion essentiel sur les courses du World Tour et à la chasse aux points UCI."

Jan Bakelants sera présenté à la presse ce dimanche.