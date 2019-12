Jasper Philipsen, 21 ans, fera l'an prochain ses débuts sur la Vuelta. C'est ce que son équipe, UAE Team Emirates, a annoncé mardi à l'occasion d'une rencontre avec la presse durant le stage à Benidorm.

Philipsen, vainqueur d'une étape au Tour Down Under en début d'année, a débuté en 2019 au Tour de France avec comme meilleur résultat une cinquième place dans la septième étape vers Chalon-sur-Saône. La saison prochaine, son équipe entend l'envoyer au Tour d'Espagne. Les deux autres sprinteurs de la formation, membre du WorldTour, Alexander Kristoff et Fernando Gaviria, disputeront respectivement le Giro et le Tour de France.

Sur la 'Grande Boucle', UAE Team Emirates alignera sa pépite slovène Tadej Pogacar, troisième de la dernière Vuelta, et l'Italien Fabio Aru. L'Italien Diego Ulissi ira au Giro et l'Espagnol David de la Cruz à la Vuelta. L'Italien Davide Formolo disputera tant le Giro que la Vuelta.

"L'objectif est d'être compétitif au classement général dans les grands tours, ainsi que dans les arrivées au sprint", a déclaré le team manager Joxean Matxin. "Au Giro, nous avons l'option Kristoff, qui voulait courir cette épreuve depuis un certain temps. Formolo sera le leader pour le général et Ulissi visera les étapes. Au Tour, nous irons avec Pogacar, qui roulera sans pression et prendra la course au jour le jour. Aru se concentrera plus sur le général et Gaviria sur les sprints. Enfin, Formolo disputera la Vuelta avec De La Cruz. Le jeune sprinteur belge Philipsen débutera en Espgne pour son deuxième grand tour."