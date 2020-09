La première étape du BinckBank Tour entre Blankenberge et Ardooie s'est logiquement terminé au sprint ce mardi dans la cité de Flandre Occidentale. Et à ce petit jeu-là, c'est Jasper Philipsen qui s'est montré le plus rapide devant l'ancien champion du monde Mads Pedersen et l'Allemand Pascal Ackermann.

Le coureur de l'équipe UAE Team Emirates prend par la même occasion le maillot de leader.

Une grosse chute a marqué la fin de course. Plusieurs coureurs ont été impliqués dont Philippe Gilbert, Oliver Naesen le champion de Belgique Dries De Bondt ou encore Stijn Steels.

Mercredi, la course se rend aux Pays-Bas pour un contre-la-montre de dix kilomètres à Vlissingen.