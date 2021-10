Vainqueur de quatre courses en neuf jours fin septembre, le coureur de chez Alpecin-Fenix sera l’un des favoris de la semi-classique.

Toutes les séries ont beau avoir une fin, certains coups d’arrêt ne s’assimilent qu’à de brèves parenthèses. Vainqueur entre le 17 et le 26 septembre du Championnat des Flandres, du GP de Francfort, du GP de Denain et de Paris-Chauny, les quatre courses sur lesquelles il s’était aligné durant cette période, Jasper Philipsen a dû réapprendre à ne plus franchir une ligne d’arrivée en levant les bras le week-end dernier sur le vélodrome de Roubaix (41e). Le coureur de chez Alpecin-Fenix espère toutefois reprendre ses bonnes habitudes ce dimanche sur Paris-Tours, sa dernière course de sa saison.

Jasper, comment avez-vous digéré ce Paris-Roubaix dantesque ?

"J’ai eu besoin de quelques bonnes séances de massage mais je pense avoir plutôt bien récupéré désormais. Je n’ai pas réduit ma charge d’entraînement ces derniers jours mais j’ai plutôt veillé à me reposer au maximum dès que je n’étais pas sur le vélo. Je n’avais encore jamais fini une course à ce point vidé de mes forces. Dans la finale, j’ai souffert de crampes d’estomac qui n’ont évidemment pas arrangé les choses (rires)…"

(...)