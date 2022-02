En véritable sprinter qu’il est, Jasper Philipsen a terminé la saison dernière en boulet de canon. L’Anversois avait mis un peu de temps avant de s’imposer une première fois, au G.P. de l’Escaut. Puis à deux reprises, il s’était interposé au Tour de Turquie face à un Mark Cavendish renaissant. Le Britannique allait pourtant plonger Philipsen dans une profonde tristesse deux mois plus tard sur les routes du Tour. On n’a pas oublié ses larmes de déception versées sur un trottoir des Champs Elysées où il venait de buter, cette fois, sur Wout van Aert. En six sprints massifs sur la grande Boucle, Philipsen avait fini trois fois deuxième et trois autres fois en troisième position.

"Ce fut très dur mentalement", reconnaît-il. (...)