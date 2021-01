Après son succès sur le Circuit Het Nieuwsblad l’an dernier en ouverture de la saison des classiques, on pensait Jasper Stuyven parti pour une solide campagne de Flandriennes. Mais deux semaines plus tard, l’Europe a basculé dans le confinement à cause du coronavirus et les courses ont été annulées. "Pour moi, il aurait été préférable que les classiques se disputent à leur date originale au vu de ma forme sur le Circuit Het Nieuwsblad", a-t-il confié lors d’un entretien en visioconférence accordé depuis Dénia en Espagne où se tient actuellement le stage de l’équipe Trek-Segafredo. "En octobre, j’étais bon mais sans plus. Je ne suis pas déçu car c’était une année exceptionnelle pour tout le monde. D’un autre côté, j’ai aussi eu de la malchance à de mauvais moments."