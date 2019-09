Jasper Stuyven est un homme en forme. Dans la foulée du Tour de France, il a remporté le Tour d’Allemagne et a terminé quatrième de la classique de Londres, cinquième de la Bruxelles Classic et sixième à Fourmies. Mais il ne pense pas que cela lui donne une garantie de sélection pour le championnat du monde. "Je suis très satisfait de mon niveau en cette fin de saison", commente le coureur de Trek-Segafredo. "Mais je crains que ce ne soit pas suffisant pour aller au championnat du monde. Je n’ai pas un bon sentiment par rapport à ma sélection."

Le Louvaniste en avait fait un objectif pour la fin de la saison. "Mais depuis quelques jours, je n’y crois plus", ajoute-t-il. "Est-ce que cela serait une grosse déception de ne pas y aller ? Disons que j’étais fort déçu ces derniers jours, et que je roule ici au Canada en me disant que je n’y vais pas. C’est dommage de ne pas être certain d’y aller avec ma forme et mes récents résultats. Mais c’est comme ça en Belgique, avec un tel noyau de bons coureurs !"

Il ne sait dès lors pas quelle sera sa fin de saison. "Je serai normalement au Grand Prix de Wallonie (NdlR : qu’il avait remporté l’an passé)", termine-t-il. "Ensuite, cela dépendra de mon mental…"