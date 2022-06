Stuyven, 30 ans, a débuté sa carrière chez Bontrager Livestrong en 2012 avant de rejoindre Trek en 2014. Au cours de sa carrière, le Louvaniste a décroché 9 victoires dont la plus prestigieuse à Milan-Sanremo en 2021. En 2020, il avait également remporté le Circuit Het Nieuwsblad. En 2015, il avait remporté une étape sur le Tour d'Espagne.

L'année dernière, il avait également terminé à la 4e place des championnats du monde disputés chez lui à Louvain. Il avait aussi échoué au pied du podium sur le Tour des Flandres.

"Avec Trek-Segafredo, je me suis senti accueilli, apprécié et soutenu depuis le début. Nous avons eu de belles victoires et de grands moments au fil des saisons, et j'aimerais en ajouter d'autres dans les trois prochaines années", a déclaré Stuyven, cité dans le communiqué.