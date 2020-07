Stuyven avait parfaitement bien débuté sa saison 2020 en remportant le Circuit Het Nieuwsblad, course d'ouverture du calendrier belge. Malheureusement pour le Louvaniste, la pandémie de coronavirus a tout chamboulé.

"Je suis vraiment ravi de pouvoir continuer avec Trek-Segafredo car je me sens comme à la maison dans cette équipe. Nous avons un très bon groupe", a déclaré le Belge de 28 ans, cité par sa formation. "Je connais Trek depuis très longtemps, moi qui ai roulé pour l'équipe développement. C'est agréable d'être le plus ancien de l'équipe, je pense que cela démontre bien que je me sens très apprécié et respecté au sein de la structure."

Stuyven, vainqueur du Tour d'Allemagne 2019, affiche des ambitions pour la fin de saison. Il reprendra la compétition au Tour de Burgos fin juillet avant de préparer le Tour de France, qui débute le 29 août à Nice, en s'alignant au Tour de Pologne (5-9 août). Sur la Grande Boucle, il devra épauler ses leaders Bauke Mollema et Richie Porte, qui viseront un classement général.

Après le Tour, Stuyven disputera le National belge (22/09) et la Cyclassics Hambourg (3/10) avant d'entamer les classiques flandriennes. "J'espère reprendre la saison là où je l'ai laissée et signer quelques bons résultats, surtout lors des classiques", a expliqué Stuyven, avide de performances sur les grandes courses.

Luca Guercilena s'est félicité de cette prolongation de contrat. "C'est rare de voir un coureur rester aussi longtemps dans une équipe. Nous avons perçu son potentiel dès le début, c'est donc particulièrement gratifiant de le voir se développer comme coureur et comme personne", a déclaré le manager général de l'équipe. "Jasper possède les qualités pour remporter les plus grandes courses et nous sommes persuadés de pouvoir fêter d'autres succès quand les compétitions reprendront."

Stuyven compte huit victoires professionnelles au compteur, dont une étape du Tour d'Espagne (2015), Kuurne-Bruxelles-Kuurne (2016), deux étapes du BinckBank Tour, le GP de Wallonie (2018) et le GP Jef Scherens (2018).