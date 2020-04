Jasper Stuyven, lauréat du Circuit Het Nieuwsblad le 29 février, était prêt à connaître un beau printemps de classiques cyclistes. La crise du coronavirus a mis fin à ses espoirs et à ceux de tous ses confrères.

Le cyclisme est à l'arrêt depuis le 17 mars, trois jours après la conclusion d'un Paris-Nice, disputé à huis clos et raccourci d'une journée. Le coureur de Trek-Segafredo de 28 ans qui vit à Monaco s'est confié au site spécialisé Cyclingnews.

Stuyven a accusé le coup au moment de l'arrêt des compétitions alors que la forme était au rendez-vous.

"C'était difficile à supporter pendant la première ou les deux premières semaines, mais j'ai pu assez rapidement changer d'avis. Je vois les choses sous un angle très positif maintenant. Il y a beaucoup d'autres coureurs qui se sont aussi très bien préparés et qui ont travaillé dur tout l'hiver pour être en bonne forme, et ils s'en sont sortis sans rien. J'ai vu mon gros travail récompensé et je m'en suis sorti avec une très grande victoire en poche, alors je vois les choses de manière positive maintenant".

Stuyven s'est adapté aux conditions strictes de confinement dans sa ville d'adoption, Monte-Carlo, où l'entraînement en plein air n'est pas autorisé.

Il a continué à s'entraîner dur sur rouleaux jusqu'au 12 avril comme il l'aurait fait si la saison s'était poursuivie normalement, avant de se relâcher.

"C'est ce que c'est. On remplit ses journées en passant plus de temps ensemble, en promenant mon chien, en allant souvent chez le dresseur. Je me sens bien et j'apprécie le temps passé à la maison. C'est bien".

"Normalement, la semaine prochaine, je recommence à m'entraîner un peu avec un horaire et je travaillerai davantage. J'espère aussi qu'à partir de début mai, nous pourrons à nouveau rouler à l'extérieur".

Quant à la suite de la saison, Stuyven demeure très prudent malgré les annonces des nouvelles dates du Tour de France et la perspective de courir le championnat du monde, les cinq Monuments, le Giro et la Vuelta à l'automne."

"Dans un sens, c'est un calendrier assez beau, mais je ne suis pas sûr que cela se produira. Ce sont les gouvernements qui décideront s'il sera possible d'organiser ces événements et pour moi, c'est encore un grand point d'interrogation."

Interrogé sur ses chances de briller à l'automne, Stuyven estime que ces classiques seraient une sorte de loterie mais que l'essentiel était ailleurs. "C'est juste important et bon pour le cyclisme en tant que sport d'organiser - dans la mesure du possible - les plus grands événements à la fin de l'année", a conclu le natif de Louvain.