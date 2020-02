Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) s'est adjugé samedi la 75e édition du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) en battant Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep) au sprint.

"Vendredi, on avait dit lors de la réunion d'équipe qu'on devait être devant une fois la finale commencée", a déclaré Jasper Stuyven. "Cela s'est avéré payant. Je suis resté concentré du début à la fin. J'ai déjà signé quelques belles victoires mais celle-ci est la plus belle de ma carrière", dit le Louvaniste, qui compte aussi à son palmarès une victoire d'étape sur la Vuelta (2015), Kuurne-Bruxelles-Kuurne (2016), deux étapes du Binck Bank Tour (2017 et 2018), le GP de Wallonie (2018), le GP Jef Scherens (2018) et le Tour d'Allemagne (2019).

"J'ai vu que Lampaert était à gauche de ma roue et que je pouvais le contenir. J'ai eu un bon sprint après une journée difficile. Je ne pouvais pas attendre trop longtemps pour lancer mon sprint. J'espère que c'est le début d'une super saison. L'année dernière, les choses ne s'étaient pas bien passées au printemps, j'avais quelque chose à régler", conclut Jasper Stuyven.

Yves Lampaert doit se contenter de la 2e place: "Pas assez bien positionné dans le sprint"

Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep) a dû s'avouer vaincu samedi à Ninove sur la ligne d'arrivée du Circuit Het Nieuwsblad, où il a été battu au sprint par Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

"Avec un petit groupe, nous avons réussi à sortir du peloton. Heureusement, j'avais un fantastique Tim Declercq avec moi dans l'échappée. Il a fait un travail de fou en roulant devant avec le vent de face. Chapeau à lui", déclare Yves Lampaert, qui a tenté une accélération à 2 km de l'arrivée. "J'ai accéléré à 2 km de la fin. Jasper Stuyven a pu suivre. Nous avions lâché Soren Kragh Andersen et je savais que je finirais au moins 2e. Je n'étais pas assez bien positionné dans le sprint pour jaillir de la roue de Jasper. Dommage que je ne gagne pas".

Soren Kragh Andersen (Sunweb) a été le seul des échappés à pouvoir suivre Stuyven et Lampaert quand ils ont accéléré dans le Mur de Grammont, mais le Danois a fini par lâcher prise. "On était à fond dans le Mur de Grammont mais j'ai quand même pu suivre Stuyven et Lampaert", dit le coureur danois de 25 ans, qui a fini 3e. "On s'est retrouvé à trois mais c'était fini pour moi. Quand Lampaert a accéléré à 2 km de l'arrivée, je n'ai pas pu suivre. J'espérais que le rythme allait se stabiliser quand Stuyven a rejoint Lampaert, afin que je puisse revenir mais cela n'a pas été le cas. Les Belges étaient les plus forts aujourd'hui. Je suis content d'être sur le podium".

Philippe Gilbert : "Content de ma forme"

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) s'est classé 8e du Circuit Het Nieuwsblad, qu'il avait remportée en 2006 et 2008.

"La course était peut-être quelque kilomètres trop courte, car je m'améliorais sur la fin", déclare le Liégeois. "Je n'ai pas joué un rôle dans la finale, c'était trop loin pour nous. En outre, j'ai eu des problèmes radio et je ne pouvais plus communiquer avec la voiture. A un moment, je ne savais plus rien. Ce n'est que quand j'ai rejoint un groupe que j'ai appris qu'il y avait des coureurs devant nous. Le problème est que les grosses équipes étaient représentées dans ce groupe de tête. Il nous fallait l'aide d'autres équipes pour boucher le trou. Ce n'était pas idéal. Il n'était donc plus question de revenir. Je suis quand même content de ce que j'ai montré. Je suis aussi content du matériel, c'était nopuveau pour moi. Je suis vraiment content de ma forme, c'est prometteur", conclut Gilbert, passé de Deceuninck-QuickStep à Lotto Soudal cet hiver.