Wout Van Aert ne veut pas passer à côté de son objectif de Monument. Cela nécessite certaines adaptations.

La grisaille et quelques gouttes de pluie se sont invitées sur la côte espagnole. Dans l’anonymat le plus complet, aussi car l’accès à l’hôtel de l’équipe relève du parcours du combattant, Jumbo-Visma prépare la saison à venir. Pour briller sur tous les terrains, la formation néerlandaise a notamment recruté Christophe Laporte, Tiesj Benoot et Tosh Van der Sande pour épauler Wout Van Aert sur les classiques. Avec une telle armada, qui n’a rien à envier à la machine Quick-Step Alpha Vinyl, le Campinois n’a pas vraiment le droit à l’erreur compte tenu de son statut sur les épreuves phares du calendrier.

Wout Van Aert, vous avez terminé votre saison de cyclo-cross tel un raz de marée. Avez-vous encore de l’énergie ?

"Il est clair que je n’ai pas beaucoup dormi dans la nuit de dimanche à lundi car je devais effectuer le déplacement vers l’Espagne. Mais je me sens prêt à tourner le bouton et me consacrer à mes objectifs sur route."

Quel bilan tirez-vous de la saison dans les labourés ?

(...)