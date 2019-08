Le décès du jeune Bjorg Lambrecht (22 ans) survenu ce lundi lors de la troisième étape du Tour de Pologne a choqué le monde du cyclisme, mais pas seulement. Le jeune homme de 22 ans a heurté une canalisation d'égout en béton après avoir perdu le contrôle de son vélo, sur une route devenue glissante. Le staff n'est pas parvenu à réanimer le jeune coureur, qui est décédé à l'hôpital peu après sa lourde chute.

La disparition du jeune grimpeur belge a laissé un trou béant dans la vie de ses proches, et notamment de sa jeune compagne, Carmina Clipea.

La jeune étudiante en nutrition et diététique a rendu hommage à son "âme soeur" sur le réseau social Instagram: "Je t'aimerai pour toujours et tu manqueras à l'infini, mon amour, mon meilleur ami." À ce message, la jeune femme a joint plusieurs photos du couple, avec pour fond musical la triste chanson "The Blackest Day" de Lana Del Rey.